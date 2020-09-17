Furtun: "Pandemiye karşı göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz"
“İYİ Kİ TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ (TTB) VAR. BU GÜNLER KORONA İLE MÜCADELE GÜNLERİNDE BİRLİK VE BERABERLİĞE EN FAZLA İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ GÜNLER. HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GEREK HEKİMLERİMİZİN GEREK YURTTAŞLARIMIZIN SAĞLIK HAKLARINI KORUMAYI GÖREV EDİNMİŞ TTB VE STO OLARAK. KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE ÖN SAFHADA GÖĞSÜMÜZÜ SİPER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ. BİZİ BU ULVİ GÖREVDEN HİÇBİR ZAMAN HİÇBİR ŞEY VAZGEÇİREMEZ. GERÇEKLERİ, DOĞRULARI EN ÜST PERDEDEN HAYKIRMAYA YILMADAN USANMADAN DEVAM EDECEĞİZ”
Samsun Tabip Odası (STO) Başkanı Dr. Funda Furtun, "Kovid-19 ile mücadelede ön safhada göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz" dedi.
Samsun Tabip Odası pandemi nedeniyle hayatlarını kaybeden hekimler için bir basın açıklaması düzenledi. İstiklal Caddesi Süleymaniye Geçidi üzerinde gerçekleştirilen basın açıklamasına çok sayıda hekim katıldı. Tabip Odası adına konuşma gerçekleştiren Başkan Dr. Funda Furtun, “Bu günler, korona ile mücadele günlerinde birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz günler. Samsun Tabip Odası olarak her zaman olduğu gibi gerek hekimlerimizin gerek yurttaşlarımızın sağlık haklarını korumayı görev edinmiştir. Kovid-19 ile mücadelede ön safhada göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz. Bizi bu ulvi görevden hiçbir zaman hiçbir şey vazgeçiremez. Gerçekleri, doğruları en üst perdeden haykırmaya yılmadan usanmadan devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Pandemi sebebiyle hayatlarını kaybeden hekimler için saygı duruşu yapıldıktan sonra sözü alan STO Genel Sekreteri Dr. Alper Aktaş ise, “Salgınla ilgili taleplerimiz etkin ve katılımcı mücadele yönetimidir. Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlanması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sendikalar ve dernekleri ile birlikte Kovid- 19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi oluşturmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımızın bireysel çabaları salgının önlenmesinde tek başına yeterli olmaz. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte alınmalıdır" şeklinde konuştu.
Basın açıklamasından sonra sağlık çalışanları alkışlandı.
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