FISU’dan OMÜ sağlık ekibine övgü

Dünya Üniversite Sporları Federasyonu (FISU), 48 ülkeden 421 üniversitenin katılımıyla yapılan dev organizasyonda sağlık hizmeti görevini başarıyla üstlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne teşekkür etti.

21-30 Eylül 2022 tarihleri arasında FISU Dünya Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Kupası müsabakaları OMÜ ev sahipliğinde gerçekleşti. 48 ülkeden ve 421 üniversiteden 752 sporcunun 6 farklı disiplinde (boks, karate, muay thai, wushu, sambo, güreş) mücadele ettiği müsabakalarda sağlık hizmeti Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile sorunsuz olarak verildi.

Öte yandan Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Erdal Hancı da sağlık hizmetinin planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında destek verdi. Organizasyon süresince sporcuların konakladığı Münevver Ayaşlı Öğrenci Yurdu’nda kesintisiz olarak poliklinik ve ayaktan tedavi hizmeti verilip, bununla birlikte müsabakaların gerçekleştirildiği salonlarda sağlık ekiplerince sporcuların akut yaralanmalarına hızlı ve etkin biçimde müdahale edilmesi de komite tarafından taktirle karşılandı.

Sunulan sağlık hizmetinin kapsamı ve niteliği, organizasyon sonunda düzenlenen kapanış seremonisinde FISU yetkililerince takdir edildi. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan organizasyon boyunca sunulan sağlık hizmetlerinde görev alan tüm sağlık personeline teşekkür etti.