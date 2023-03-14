Fındık için ortak akıl vurgusu

Samsun’da iş dünyası, Türk fındığının dünya pazarında hak ettiği değeri alabilmesi için ortak akıl vurgusu yaptı.

Fındığın dünya pazarında gerçek değerini alabilmesi ve hem dünya pazarında hem de Türkiye’de farklı çeşitliklerle kullanımının yaygınlaşması için Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Hacı Toraman fikir birliği ile ortaklaşa çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Fahri Eldemir, Yönetim Kurulu Üyeleri Erkan Malkoç, Ayhan Çakır, Zafer Dilmen, Kerem Tüfekçi ve Genel Sekreter Süleyman Karabük, geçen yıl ekim ayında borsa organ seçimlerini tamamlayan Çarşamba Ticaret Borsası Meclisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin de bulunduğu ziyarette Başkan Murzioğlu, borsa meclisine yeni dönemde başarılı çalışmalar temenni etti. Karşılıklı istişarenin yapıldığı ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen Meclis Başkanı Hacı Toraman ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Servet Zeren yer aldı. Toraman, temennileri için Başkan Murzioğlu ve misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette Toraman ve Murzioğlu, Samsun ve Çarşamba’nın ticari hayatı ve ekonomik getirisi için büyük bir öneme sahip olan fındığın ve Samsun’da yetişen diğer tarım ürünlerinin Türkiye ve dünya pazarında gerçek değerini alabilmesi ve hem dünya pazarında hem de Türkiye’de farklı çeşitliklerle kullanımının yaygınlaşması için fikir birliği ile ortaklaşa çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrası Toraman, Başkan Murzioğlu’na ziyaretlerinden ötürü plaket takdim etti.

Ziyarete Çarşamba TB meclisinden, Yönetim Kurulu Üyesi Erol Akça, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan, Mehmet Arslan, Hüseyin Işık, İlhan Peker ve Kurucu Meclis Üyesi Nurettin Öztekin katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti kaydeden Toraman, güven tazeleyerek yeniden Samsun TSO Başkanı seçilen Murzioğlu ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diledi.