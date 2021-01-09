Son Dakika
Filyasyon ekipleri kısıtlamada da virüsün izini sürüyor
Samsun’da korona virüsün yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşarak görev yapan filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışarak virüsün izini sürüyor.
SAMSUN 09.01.2021, 22:01
10
Samsun’da korona virüsün yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşarak görev yapan filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışarak virüsün izini sürüyor.
Korona virüsün yayılmaması için gece gündüz mesai harcayan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında da mesai yapıyor.Samsun Valiliği ise “Filyasyon ekiplerimiz, toplum sağlığının korunması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasında da gece gündüz demeden sahanın her alanında görev alarak virüsün izini sürüyor, titizlik ve özveri ile çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de tedbir ve kısıtlamalara uyma konusunda göstereceğimiz kararlılıkla, fedakar kahramanlarımıza destek olalım.Bu mücadelenin en ön safında mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan sağlık çalışanlarımıza ve tüm görevlilerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız” açıklamasında bulundu.
9°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Galatasaray
|17
|33
|3. Fenerbahçe
|16
|32
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|17
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Antalyaspor
|18
|24
|9. Konyaspor
|16
|22
|10. Sivasspor
|17
|22
|11. Karagümrük
|16
|21
|12. Malatyaspor
|17
|21
|13. Rizespor
|16
|20
|14. Göztepe
|17
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Kasımpaşa
|16
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|16
|15
|20. Denizlispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü