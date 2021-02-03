Fidan ve tohumda satış durgun

Samsun’un Çarşamba ilçesinde zirai fidan satışlarında son dönemde durgunluk yaşanıyor.

Çarşamba ilçesinde yaklaşık 10 yıldır zirai fidan ve tohum satışı ile uğraşan Mertcan Kılıç, talebin istedikleri gibi olmadığını söyleyerek, firmalardan kaynaklı sorun yaşadıklarını belirtti.

“Onlar da zorda biz de zordayız"

Satılan fidanların ve tohumların fiyatlarında artış olduğunu söyleyen Mertcan Kılıç, "Fiyatlarda artış var ama talep olması gerekenin altında. Çiftçinin masrafları ağır. Onlar da zorda biz de zordayız. Şuan fasulye, mısır, şeker o da yeni başladı. O da fabrikadan ötürü. Biber domates bunlarda var. Bizler geçen seneye oranla yüzde 50 artış ile alıyoruz. 10 TL’ye sattığımız 20 TL’ye satıyoruz" ifadesini kullandı.

"Bu durumdan bizde hoşnut değiliz"

Müşterilerin fiyatlardan şikayetçi olduğunu dile getiren Kılıç, "Müşteriler tepkili ama onlar bizden satın alıyorsa biz de firmalardan satın alıyoruz. Bu durumdan bizde hoşnut değiliz. Fiyatları firmalar belirliyor. Ham maddeler, ilaçlarda dolar üzerinden alınıyor. Genelde ithal ediliyor. Bu yüzden artış yaşanıyor. Kimse bahçesine sebze-meyve ekemiyor" diye konuştu

İlçede çoğunlukta fındık fidanlarının talep olduğunu söyleyen Kılıç, bunun yanı sıra mart, nisan ayı gibi sebze fidanlarında artış yaşandığını ve fidan fiyatlarının geçen sene 1 TL ile 1,5 TL arasında satıcısını bulduğunu, bu sene de fazla bir artış olmayacağını kaydetti.