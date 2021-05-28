“Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi” kabul edildi

Gençlik Projeleri Destek Programı "2020-I Genel Çağrı" dönemi kapsamında Samsun Engelliler Federasyonu’nun (SAMEF) başvuru sahibi olduğu “Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz” isimli projesi kabul edildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin paydaş olarak katkı sağladıkları projede "gönüllülük, afet ve engellilik" konularında lider gençler yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi” paydaş toplantısı Atakum Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Proje hakkında bilgi veren SAMEF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akbulut, “Projenin hedef grubu 18-30 yaş arası 12’si engelli olmak üzere toplam 30 genç bireydir. Proje süresince afet, gönüllülük ve engellilik alanında eğitimler verilecek, farklı etkinlikler yapılacaktır. Samsun Atakum Gençlik Merkezi’nde yapılan paydaş toplantısına bütün proje paydaşları katılım sağlamıştır. Toplantıda proje kapsamında yapılacak olan faaliyetler değerlendirilmiş ve paydaşların bu faaliyetlerdeki sorumlulukları belirlenmiştir” dedi.