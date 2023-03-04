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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu, Meral Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.
Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.
SAMSUN 04.03.2023, 14:57
Samsun’un Bafra ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Mevlana Mahallesi’nde F.Ç.’ye ait evde yapılan aramada 182 adet skunk, 49 adet sentetik ecza ve 1,90 gram esrar tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.