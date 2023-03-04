Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ikametinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Mevlana Mahallesi’nde F.Ç.’ye ait evde yapılan aramada 182 adet skunk, 49 adet sentetik ecza ve 1,90 gram esrar tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi’nde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.