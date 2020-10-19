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Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

NARKİK POLİSİ TARAFINDAN SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN BİR KİŞİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN 19.10.2020, 11:30
Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından bir eve yapılan baskında uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Hasbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çarşamba Grup Amirliği ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı Ş.Ş. isimli şahsın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 767 gram esrar maddesi, 1 adet esrarlı sigara ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.Ş. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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