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Bakan Koca: “mRNA aşısı olmuş olup 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi”
MSB Kaynakları: "Sosyal medyada yer alan S400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir."
Bakan Koca: “Mevcut aşılama durumu da değerlendirilmiştir. 1 doz aşılı olanların tüm nüfusa oranı yüzde 67, 2 doz aşılı olanların oranı ise yüzde 59’dur. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın yüzde 70’in üzerine çıkarılması gerekmektedir.”
Bakan Koca: “(Biontech hatırlatma dozu) 60 yaş üzerindeki vatandaşlar. 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar. Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar.”
Evinde satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
Samsun’da evinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
SAMSUN 03.11.2021, 22:33
Samsun’da evinde satışa hazır uyuşturucu ile yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine Y.O.’yu takibe aldı. Y.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 5,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,28 gram metamfetamin maddesi, 34 adet sentetik ecza hap ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen Y.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.