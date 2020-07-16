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Evinde bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı
SAMSUN'DA EVİNDE YAPILAN ARAMADA BONZAİ ELE GEÇİRİLEN KİŞİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
SAMSUN 16.07.2020, 14:54
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Samsun’da evinde yapılan aramada bonzai ele geçirilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve tespitler sırasında E.E.’nin (44) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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