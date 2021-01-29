Evi yanan vatandaşa kaymakamlıktan ev yardımı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 5 ay önce evi yanan vatandaşı ziyaret eden Kaymakam Fikret Zaman, mağdur olan ailenin yanında olduklarını söyledi.

Yukarı Soğukçam Mahallesi’nde 5 ay önce mutfak tüpünün hortumundan çıkan gazdan alev alan ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmişti.

Kaymakam Zaman ve beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş ile birlikte Yukarı Soğukçam Mahallesi’nde bulunan Rafet Yaman’a ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu. Yanan evin yerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve AFAD tarafından çeşitli zamanlarda yapılan yardımlarla devam eden inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Zaman, Mahalle Muhtarı Erol Yaman ve evi yanan Rafet Aydın’dan bilgi aldı. Kaymakam Zaman, kaymakamlık olarak bu olay neticesinde mağdur olan ailenin yanında olduklarını ve gereken yardımların yapıldığını söyledi.