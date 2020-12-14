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Evde kına gecesi yapan yabancı uyruklulara ceza
Samsun’un Bafra ilçesinde koronu virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen evde kına gecesi düzenleyen yabancı uyruklu kişilere para cezası uygulandı.
SAMSUN 14.12.2020, 19:36
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Samsun’un Bafra ilçesinde koronu virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen evde kına gecesi düzenleyen yabancı uyruklu kişilere para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığının ’korona virüs tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen Büyükcami Mahallesi Hatipler Sokak’ta bulunan bir aparmanın üst katında kına gecesi yapıldığı ve yeni tip korona virüsü tedbirlerine uyulmadığı ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol Amirliği ve sivil ekiplerce ihbar yapılan adrese baskın düzenlendi. Evde bulunan şahıslar kına gecesi yapmadıklarını, ’söz kesme merasimi’ düzenlediklerini söyledi. Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle evde bulunanlara idari para ceza uyguladı.
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