Canik Belediyesi ve AFAD iş birliğiyle ev hanımlarına afet eğitimi verildi.

Canik Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğiyle gerçekleştirilen programda ev hanımlarına afet eğitimi verildi. Canik Belediyesi’ne bağlı Mevlâna Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü’nde düzenlenen eğitim programında katılımcılara deprem anı tahliye tatbikatı ile yangın tatbikatı yaptırıldı.

2022 afet tatbikat yılı ilan edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında Canik Belediyesinde düzenlenen afet eğitim programı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. AFAD uzmanları tarafından verilen eğitimde; deprem öncesi birey ve aile hazırlığının yapılması, toplanma alanının belirlenmesi, bilgi kartlarının hazırlanması, afet acil durum çantasının hazırlanması ve deprem sırasında doğru davranış sergileyerek tahliyelerin nasıl gerçekleştirileceği uygulamalı şekilde anlatıldı.

“Yaşanan afetler hafızamızda”

Yakın tarihte yaşanan afetleri hatırlatan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede düzenledikleri afet eğitim programlarının süreceğini belirtti. Başkan İbrahim Sandıkçı, “AFAD’la birlikte düzenlemiş olduğumuz pek çok eğitim programımız oldu. Gerek personelimize yönelik gerek ilçe halkımıza yönelik sürdürdüğümüz eğitimler devam edecek. Yakın tarihlerde komşu illerde yaşanan felaketler hafızalarımızdan silinmiş değil. Afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet anında uygulanacak yöntemleri tüm vatandaşlarımızın öğrenmesi gerekmektedir. Bu konuda Belediye olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Afet farkındalık kültürü oluşturuyoruz”

Canik Belediyesi tarafından düzenlenen programda ev hanımlarına afet eğitimi vererek deprem anı tahliye tatbikatı yaptıran AFAD Eğitim Uzmanı Murat Çetin, “Ülkemiz deprem ve afetlerin sıkça yaşandığı bir ülke. Bu yüzden toplumumuzda afet kültürünün oluşturulması gerekiyor. Biz de ana sınıfı çağından itibaren gerçek kişiler, STK’lar, kamu kurumları, özel sektör gibi tüm alanlarda afet farkındalık kültürünü oluşturmak için eğitimlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Canik Belediyesi’ne bağlı Mevlâna Eğitim Kültür ve Yaşam Kampüsü’nde düzenlenen tatbikat sonrasında katılımcılara sertifikaları verildi.