Esnaftan müşterilerine vefa

Samsun’un Bafra ilçesinde oto yıkayıcı, pandemi döneminde hayatını kaybeden müşterileri için Kur’an-ı Kerim okuttu.

Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için iki günlük kazancını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan, pandemi sürecinde iş yerine gelen araçları ücretsiz olarak dezenfekte eden 27 yıllık esnaf Erkan Keskin, pandemi döneminde hayatını kaybeden müşterileri için Kur’an-ı Kerim okuttu. Keskin, "Geçirdiğimiz pandemi münasebetiyle birçok değerli müşterilerim Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendim de kovid geçirdim. Ölümüze dirimize Kur’an okutmak istedim. Ben süreci çok sıkıntılı geçirdim. Hem ailem olmak üzere, babam ölümden döndü. Burada çok müşterim kovid oldu. Sıkıntılı süreçlerden geçtik. Onun için duygulandım. İyi günümde yanımdalardı, müşterilerimdi, öldüler gittiler. Onları tekrar hatırlamak için böyle bir karar aldım“ dedi.

İmam hatipler, pandemi döneminde hayatını kaybeden vatandaşlar için iş yerinin bahçesinde Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettiler.