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Esnafa 50 bin TL’lik can suyu
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlandığını açıkladı.
SAMSUN 20.01.2021, 20:25 20.01.2021, 20:52
Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlandığını açıkladı.
Pandemi sürecinde ekonomik anlamda çok zor günler geçiren esnafın bir nebze olsun nefes alması için esnafa adeta can simidi olacak 50 bin liralık destek paketi oluşturulduğunu belirten Güler, "Pandemi sürecinde esnafımız ekonomik anlamda zor duruma düşmüştür. Şekerbank 6 ay geri ödemesiz kredi imkanını tüm esnafa sunmakta. Kullanılacak olan bu kredi sayesinde esnafımızın bir nebze nefes alması sağlanacaktır" dedi.
Banka yetkilisi Selçuk Uğraş ise esnafa 6 ay ödemesiz 50 bin liraya kadar kredi sunduklarını belirtti.