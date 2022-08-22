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Eski Kur’an kursunun lavabo bataryasını ve musluklarını çaldılar

Samsun’da eski Kur’an kursunun lavabo bataryaları ile musluklarını çalan 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN 22.08.2022, 19:01
Eski Kur’an kursunun lavabo bataryasını ve musluklarını çaldılar

Samsun’da eski Kur’an kursunun lavabo bataryaları ile musluklarını çalan 2 kişi jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar eski kız Kur’an kursu olarak kullanılan binaya girerek 8 adet lavabo bataryası ve musluklarını çaldı. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucu T.K.(30) ve C.B.C.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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