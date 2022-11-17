Eşi pompalı tüfekle tehdit iddiasına gözaltı

Samsun’un Bafra ilçesinde nikahlı eşini pompalı tüfekle tehdit ettiği iddia edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Altınyaprak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ş. nikahlı eşini pompalı tüfekle tehdit etti. Eşi, polisi arayarak H.Ş.’nin kendisine tüfek göstererek tehdit ettiğini söyledi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine kadın kocasından şikayetçi olduğunu söyledi. Olay yerinden arabayla uzaklaşan H.Ş. kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. H.Ş.’nin kullandığı otomobilin arka koltuğunda ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.