Ertürkmen: "Her türlü sorunun çözümü için takipçi olacağız"

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Yağmurca Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

Mahalle muhtarı Salih Polat’tan mahalle hakkında bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, vatandaşların sorunları tek tek dinledi. Ertürkmen, "Vatandaşlarımızın istekleri bizim için her zaman çok önemlidir. Her türlü sorunun çözümü için takipçi olacağız" dedi.

Mahalle sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, sorunlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Ertürkmen’e teşekkür ettiler.

Kaymakam Ertürkmen’e İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü eşlik etti.