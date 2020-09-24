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Eroin ve metamfetamin maddesi ile yakalanan şahıslar adliyede
BAFRA NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE GRUP AMİRLİĞİ VE ASAYİŞ BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİ TARAFINDAN 3,79 GRAM EROİN VE 113,47 GRAM METAMFETAMİN MADDESİ İLE YAKALANAN 2 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.
SAMSUN 24.09.2020, 13:45
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Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 3,79 gram eroin ve 113,47 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İstanbul’dan Bafra’ya uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün Samsun-Sinop karayolu üzerinde durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı, 3,79 gram eroin, 113,47 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili H.Y. ve M.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.
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