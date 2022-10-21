Erkek çalışanlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” eğitimi

Samsun Atakum Belediyesi’nde erkek çalışanlara “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu farkındalık eğitimi veriliyor.

Atakum Belediyesi erkek personeline yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminerlerin beşincisi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Seminer, İçişleri Bakanlığı’nın “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimleri Verilmesi” konulu genelgesi kapsamında Atakum Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlendi. Atakum Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü’nde görevli Psikolog Özlem Çalık belediyenin erkek çalışanlarına kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli bilgiler verdi.

5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi

Seminer programı, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimlerinin Verilmesi” konulu genelgesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan faaliyet planı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. "Kadına El Kalkamaz” sloganı ile verilen eğitimler 2022 Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Bugüne kadar gerçekleştirilen seminer dizisinde Atakum Şehit Muharrem Kılıç Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü psikologları Ecem Ekinci Öztürk, Metehan Cankur ve Özlem Çalık aile içi ve kadına şiddetle mücadelede yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

"Şiddet birçok sorunu beraberinde getiriyor"

Programın beşinci seminerinde şiddetin bireylerde çok ağır hasarlar bıraktığına dikkat çeken Psikolog Özlem Çalık, “Şiddet yaşam, eğitim ve sağlık hakkı gibi temel insan haklarının ihlalidir. Kişide ve aile bireylerinde utanma, yalnızlık, suçluluk duygusunun yanı sıra fiziksel rahatsızlıklar ve yeme bozuklukları gibi birçok soruna yol açmaktadır" dedi.