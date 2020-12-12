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Erik ağacı mevsimi şaşırdı
Samsun’da mevsimi şaşıran erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.
SAMSUN 12.12.2020, 14:45
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Samsun’da mevsimi şaşıran erik ağacı Aralık ayında çiçek açtı.
Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi’nde can eriği erken çiçek açtı. Henüz yapraklarını dökmeyen erik ağacı, görenleri şaşkına uğratırken güzel bir seyir zevki oluşturdu. Bu zamana kadar erken çiçek açmadığı öğrenilen çiçek ağacının sahipleri de duruma çok şaşırdıklarını ifade ettiler.Yazın habercisi olarak nitelendirilen erik ağacının çiçek açmasının Samsun’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesinden kaynaklandığı bildirildi
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