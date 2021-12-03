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Ergör: “Samsun’da trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız”

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi yeni Başkanı Oktay Ergör, “Ülkede olduğu gibi Samsun’da ve ilçelerimizde trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız. Trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek, bunun içinde toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak için çalışacağız” dedi.

SAMSUN 03.12.2021, 16:40
Ergör: “Samsun’da trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız”

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi yeni Başkanı Oktay Ergör, “Ülkede olduğu gibi Samsun’da ve ilçelerimizde trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız. Trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek, bunun içinde toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak için çalışacağız” dedi.

Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi’nde devir teslim töreni yapıldı. Dursun Kavuran, 22 yıldır devam ettirdiği şube başkanlığı görevini yeni başkan Oktay Ergör’e devretti.

Dernek binasında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan yeni Şube Başkanı Ergör, "Derneğimizin Türkiye genelinde 28 şubesi bulunmakla birlikte, 22 yıldır Samsun’da hizmet veren derneğimiz, Değerli Başkanım Ahmet Dursun Kavuran ve yönetim kurulu sayesinde bir çok önemli çalışmalarla Türkiye’nin en önemli şubesi olmuştur. Bu gerçekle birlikte, son yapılan genel kurulumuzda bu çok önemli olan görevi, bu güzel bayrağı, ağabeyim değerli onursal başkanımdan teslim aldım. Bu kutsal vazifenin ne kadar önemli olduğunu yönetim kurulumuz ve ben çok iyi biliyor, devraldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşıyacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.

“Samsun’da trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız”

Yapacakları hakkında bilgi veren Oktay Ergör, “Ülkede olduğu gibi Samsun’da ve ilçelerimizde trafik kültürünün oluşmasını sağlayacağız. Trafik kazalarını önlemek ve en aza indirmek, bunun için de toplumsal bilinçlendirmeyi sağlamak için çalışacağız. Üyesi olduğumuz İl Trafik Komisyonu toplantılarına katılacağız. Bilinçlendirme vb. gibi konularda seminerler, paneller, konferanslar vereceğiz. Trafik eğitim sergileri, ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri için trafik eğitim parkları kurma ya da kurdurma çalışmaları yapacağız. Basılı dokümanlar ve yayınlarla vatandaşları bilgilendireceğiz. Medya vasıtasıyla vatandaşlarımızı da bilinçlendireceğiz. Samsun Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sivil toplum kuruluşlarımız iş birliği ile, okullarımızda trafik bilincini yerleştirmek üzere ‘trafik sloganları’ yarışmaları yapacağız” diye konuştu.

“Trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir”

Araç sürücülerine de çağrıda bulunan Ergör, "Unutmayın, herkesin sizin kadar yol hakkı vardır. Alkollü iken asla araç kullanmayınız. Yayalara lütfen saygılı olalım, karşıdan geleni kör ve sağır kabul ederek çok dikkatli olalım. Yasanın koyduğu hız sınırının üstüne asla çıkmayalım. Kendimiz emniyet kemerini taktığınız gibi yanında ve arkada oturanların da emniyet kemeri takmalarını sağlayalım. Unutmayın! Emniyet kemeri hayat kurtarır” şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Oktay Ergör, Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Onursal Başkanı Dursun Kavuran’a yaptığı hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

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