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Erbakan: "Milli Görüş’ün iktidar olmasını anlatıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş’ün iktidar olması için Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza anlatıyoruz” dedi.

SAMSUN 11.10.2021, 16:10
Erbakan: "Milli Görüş’ün iktidar olmasını anlatıyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milli Görüş’ün iktidar olması için Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza anlatıyoruz” dedi.

’Anadolu Buluşmaları’ kapsamında Samsun’un Bafra ilçesine gelen Fatih Erbakan, parti binası önünde bir konuşma yaptı.

Erbakan, “Bizler Anadolu Buluşmaları programları kapsamında Türkiye’nin en doğusundan en batısına kadar esnafımızla , halkımızla her kesimden insanımızla kucaklaşıyoruz. Bu programlarımız vesilesiyle Anadolu’nun sesini dinliyoruz, 83 milyonun sesini dinliyoruz ve onların derdiyle dertlenerek, derdiyle hemhal olarak bu dertlerin çözümü için Milli Görüş’ün iktidar olması gerektiğini bugün Bafra’da Samsun’da olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında halkımıza anlatıyoruz” diye konuştu.

Parti binası önünde yaptığı konuşmanın ardından esnaf gezileri yapan Erbakan, Atatürk Bulvarı’nda sokak müzisyeninin seslendirdiği ‘Mağusa Limanı’ adlı şarkıyı dinledi. Şarkının sonunda müzisyeni alkışlayan Erbakan, esnaf ziyaretlerinin ardından Vezirköprü ilçesine hareket etti.

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