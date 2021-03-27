Epilepsi hastalığının tedavisi mümkün

SAMSUN (İHA) – Samsun’da sağlık çalışanları epilepsi hastalığına dair farkındalık oluşturmak için "epilepsi için bak” gözlüklerini takarak "farklı bakma, farkında ol" mesajını verdiler.

Her yıl 26 Mart, dünyada “Mor Gün”, yani “Epilepsi Farkındalık Günü” olarak kabul ediliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi hekim ve çalışanları da bu günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. Çalışanlar, epilepsi hastalığına dair farkındalık oluşturmak için üzerinde "epilepsi için bak" yazan gözlükleri takarak "farklı bakma, farkında ol" mesajını verdiler.

"Epilepsi hastalığı tedavi edilebilmekte"

Epilepsi hastalığı konusunda bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Nörolojisi Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Hülya İnce, her iki cins ve tüm ırklarda pek çok kişiyi etkileyen epilepsi hastalığının çoğunlukla çocukluk ve yaşlılık dönemlerinde görüldüğüne dikkat çekerek, “Eski bilinenlerin aksine, epilepsi hastalığı tedavi edilebilmektedir. Hastaların yüzde 60-70 kadarı tedaviyi düzenli kullandıklarında ve yaşam önerilerine dikkat ettiklerinde, nöbetsiz bir şekilde sonuca ulaşabilmekte ve kullanılan ilaçlar bırakılabilmektedir. Ancak bazı durumlar tedaviyi zorlaştırmaktadır. Özellikle çay, kahve, kola ve kakao gibi kafein-tein içeren içeceklerin içilmesi, enerji içeceklerinin kullanılması nöbet eşiğini düşürerek tekrarlayan nöbetlere neden olabilmektedir. Tedavi süresince; ateşli hastalık geçirmek, uzun süre aç kalmak, uzun süre uykusuz kalmak, uyku saatlerinin düzensiz olması, aşırı yorulmak, ilaçların düzensiz kullanılması, günlük 2 saatten fazla ekran maruziyetinin olması nöbetleri kolaylaştırmaktadır” dedi.