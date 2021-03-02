Samsun Alaçam İlçe Müftülüğü, engellilere yönelik çevrimiçi "Engelsiz Buluşma" etkinliği düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı rehberliğinde topluma din hizmeti sunan il ve ilçe müftülükleri, din hizmetini toplumun bütün kesimlerine ulaştırmak amacıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Alaçam Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü korona virüs tedbirleri kapsamında engelli vatandaşlara yönelik online dini program gerçekleştirdi.

Program Hazreti Eyüp Aleyhisselam’ın hayatını işaret diliyle anlatılan kliple başladı. Engelli Koordinatörü Karlı Mahallesi Kayacık Camisi İmam Hatibi Samet Tıngır açılış konuşmasında, kötü alışkanlıkların terk edilerek, Ramazan ayına hazırlık yapılması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim okuması ve yapılan dua ile program son buldu.