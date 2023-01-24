‘Engelli çocuğa öğretmen şiddeti’ iddiasına bakanlık müdahil oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da zihinsel engelli ve bipolar bozukluğu olan 11 yaşındaki çocuklarına şiddet uygulandığını iddia eden aile, öğretmenden şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri aileye ulaşarak konunun takipçisi olacaklarını iletti.

Samsun’un İlkadım ilçesinde zihinsel engelli ve bipolar bozukluğu olan 11 yaşındaki Mert Erdoğan’a, evde eğitim çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından B.A. adında bir öğretmen görevlendirildi. Kaymakamlık kararı ile Mert’e evde ders veren öğretmen 2 ay boyunca eğitimlere devam etti. Aile, 11 Ocak’taki eğitim sırasında öğretmenin oğullarına şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayette bulundu. Öğretmen B.A. hakkındaki iddiaları reddederken, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından kamuoyuna duyurulan olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oldu.

Haber sonrası ailenin yanına Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri gitti. Yetkililer aileden konuyu bir kez daha dinlerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri avukatları aracılığıyla konuya müdahil olacaklarını ve davanın takipçisi olacaklarını iletti.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan anne Merve Erdoğan, “Haberlerin ardından yetkililer bizlere ulaştılar. Sesimizi duyurabildiğimiz için çok mutluyum. Olayın ardından çocuğumun psikolojisi iyice bozuldu ve eğitim hayatı aksadı. Haberin ardından M.E.B., R.A.M. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri bizleri ziyaret etti. Sosyal hizmetler çocuğumla psikolog eşliğinde görüştü. Çocuğumun bu olaydan olumsuz etkilendiğini ifade edip, yeni bir öğretmen talebinde bulunabileceğimizi söylediler. Sosyal hizmetler de avukatların devreye gireceğini söyledi. Soruşturma numarasını onlara ulaştıracağım. Tüm kurumlar çocuğumun arkasında olduğunu ifade ettiler. Bundan sonraki süreçte konunun takipçisi olmaya ve suçlunun ceza almasını istiyorum” dedi.