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Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından kurtuldu

Samsun’da bir buçuk yıldır bel fıtığı sorunu yaşayan hasta endeskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağılarından kurtuldu.

SAMSUN 10.12.2020, 17:50
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Endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağrılarından kurtuldu

Samsun’da bir buçuk yıldır bel fıtığı sorunu yaşayan hasta endeskopik bel fıtığı ameliyatı ile ağılarından kurtuldu.

Bel fıtığı tedavisinde yeni bir yöntem olan endoskopik bel fıtığı ameliyatı hastalara şifa olmaya devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş, bel bölgesine veya yan taraftan 0,5 cm’lik cilt kesesi ile lokal anestezi altında 4 mm’lik bir endoskop borusu ile girilip, ekrandan cerrahi alan görülerek gerçekleştirilen endoskopik bel fıtığı ameliyatı ile hastanın aynı gün taburcu edildiğini, kısa bir süre sonra yürüyerek, aynı gün eve gidebildiğini söyledi.

Tüm bel fıtığı hastalarına uygulanabiliyor

Hastanın çok kısa bir zaman içinde de normal iş yaşantısına dönebileceğini belirten Opr. Dr. Naki Keleş, tam endoskopik bel fıtığı ameliyatının kemik veya kas yapıda herhangi bir bozukluğu olmayan tüm bel fıtığı hastalarına uygulanabileceğini ifade etti. 1 buçuk yıldır bel fıtığı sorunu yaşayan Emine Tekke isimli hastasına da bu ameliyatı yaptıklarını dile getiren Opr. Dr. Naki Keleş, hastasının maddi ve manevi olarak yaşadığı sorunlardan kurtulduğunu ifade etti.

“Alternatifler ağrımı dindirmedi”

Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Naki Keleş’e yıllar boyunca süren ağrılarından kurtulmak için ameliyat olan Emine Tekke ise, operasyon olmadan önce yaşadığı sıkıntıları ve şimdiki durumunu anlattı.

Tekke, Opr. Dr. Keleş’e endoskopik bel fıtığı ameliyatı olarak sıkıntılarından kurtulduğunu ifade ederek, "1989 doğumluyum. 1 buçuk yıl önce bel fıtığı şikayetlerim başladı. Bacaklarımda baskı, kalça ve ayaklarıma inen bıçak gibi batan ağrılarım vardı. Bu süreç içinde çok yere başvurdum. Bununla ilgili olarak alternatif tıp diye adlandırılan çözümler de aradım. Fakat hep ameliyat olmam gerektiği söylendi ama yaşımın genç olduğu için ameliyat olmamam gerektiğini sıkıntı yaşayabileceğimi ifade ettiler. Alternatif olarak yaptığım tedaviler bende işe yaramadı. Ağrı kesiciler fayda etmedi. Günlük işlerimi yapamaz hale geldim. Yaşam kalitem düştü. Psikolojik olarak da büyük etkisi oldu. Hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılar yaşamaya başladım.

Yaşadığım sıkıntılardan kurtulmak için ameliyat olmaya karar verdim. Karar verdim ama bununla ilgili de araştırmalar yapmaya başladım. Ameliyat sonrası sıkıntı olabileceği düşüncesiyle ameliyat olmuş kişilerden de bilgi aldım. Naki beye başvurdum. Kendisini tavsiye ettiler, doktorumla ilgili güzel ve olumlu sözler almam bana güven verdi. Şu An da 3 ay oldu ameliyat olalı çok iyiyim. Oturduğum yerden kalkamıyor, suyumu almaya gidemiyor, lavabo ihtiyacımı karşılayamıyorum. Çok şükür hepsini artık rahat bir şekilde yapıyorum. Ameliyat sonrası yara kalır diye düşünüyordum ama sanki ameliyat olmamış gibiyim. Bu ağrıları çekenlere sesleniyorum. Mutlaka ameliyatınızı olun ağrı çekmenize değecek hiç bir şey yok. Beni sağlığıma kavuşturan doktorum Naki beye, ekibine ve Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyorum" dedi.
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