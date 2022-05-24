En çok istihdam yapan hastaneye teşekkür belgesi

Samsun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü 2021 yılında en çok istihdam yapan ve en yüksek prim ödeyen kurumlardan biri olan hastaneyi teşekkür belgesi ile onurlandırdı.

SGK Samsun İl Müdürlüğü, 2021 yılında en çok istihdam yapan ve en yüksek prim ödeyen kurumlardan biri olan VM Medical Park Samsun Hastanesi’ne teşekkür belgesi layık gördü. SGK İl Müdürü Ünal Kaya, VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan’ı ziyaret etti. Samsun’da 2021 yılı içerisinde en yüksek prim ödeyen ve en çok istihdam yapan kurum olması sebebiyle VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Hakan Özcan’a teşekkür belgesi takdim etti.

Ünal Kaya, “Yaptığınız çalışmalarla; yüksek prim ve en çok istihdam yapan kurumlardan biri olarak ülkemiz ekonomisine ve üretimime katkınız çok büyük. Çalışmalarınızın devamını dileriz” dedi. Teşekkür belgesinden ötürü mutluluğunu ifade eden Dr. Hakan Özcan ise, “Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nün teşekkürü bizleri onurlandırdı. İş hayatında çalışanlarımıza verdiğimiz kıymet, kişilere sağladığımız istihdam kurumumuz için öncelikli hedeflerimizdendir. Şu anda Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun hastanelerimizde yaklaşık 1300 personelimiz var, bizler bu sayıyı zamanla 3000 üstüne çıkarmak istiyoruz. Verdiğimiz hizmetle ülkemizin şehir markasıyız; ülkemize, insanımıza katkı sağlamak için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.