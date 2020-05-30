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EMŞAV’dan sosyal medya üzerinden mevlit

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNAN EMŞAV KARADENİZ TEMSİLCİSİ BİLAL ERİM, "EMŞAV OLARAK HER AY DÜZENLİ OLARAK ŞEHİTLERİMİZ ANMA PROGRAMI DÜZENLİYORDUK. SALGIN HASTALIĞINDAN DOLAYI BU AY Kİ 197. ANMA PROGRAMIMIZI EVLERİMİZDEN DUA EDEREK ANDIK. SOSYAL MEDYADAN DA FAYDALANARAK ÇOK SAYIDA ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GÖNÜL DOSTUMUZUN KATILIMI İLE EVİMİZDEN ANMA PROGRAMI YAPTIK. VATAN İÇİN ŞEHADET ŞERBETİ İÇEN KARDEŞLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ" DEDİ.

EMŞAV’dan sosyal medya üzerinden mevlit

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNAN EMŞAV KARADENİZ TEMSİLCİSİ BİLAL ERİM, "EMŞAV OLARAK HER AY DÜZENLİ OLARAK ŞEHİTLERİMİZ ANMA PROGRAMI DÜZENLİYORDUK. SALGIN HASTALIĞINDAN DOLAYI BU AY Kİ 197. ANMA PROGRAMIMIZI EVLERİMİZDEN DUA EDEREK ANDIK. SOSYAL MEDYADAN DA FAYDALANARAK ÇOK SAYIDA ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GÖNÜL DOSTUMUZUN KATILIMI İLE EVİMİZDEN ANMA PROGRAMI YAPTIK. VATAN İÇİN ŞEHADET ŞERBETİ İÇEN KARDEŞLERİMİZE RAHMET DİLİYORUZ" DEDİ.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:06
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EMŞAV’dan sosyal medya üzerinden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliğince geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin 197’ncisi, korona virüsü dolayısıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirildi.

Şehitler için EMŞAV binasında her ayın son haftası anma programı düzenleniyordu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde program bu kez evde yapıldı. Sosyal medya üzerinden katılım sağlandı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve dualar tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, "EMŞAV olarak her ay düzenli olarak şehitlerimiz anma programı düzenliyorduk. Salgın hastalığından dolayı bu ay ki 197. anma programımızı evlerimizden dua ederek yaptık. Sosyal medyadan da faydalanarak çok sayıda şehit yakını, gazi ve gönül dostumuzun katılımı ile evimizden anma programı düzenledik. Vatan için şehadet şerbeti içen kardeşlerimize rahmet diliyoruz" dedi.

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