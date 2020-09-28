EMŞAV’dan Kobani olayları operasyonuna destek

Şehit ve gazi aileleri Kobani olayları operasyonu kapsamında yapılan gözaltılara karşı çıkan söylem ve siyasetçilere tepki gösterdi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin konuştu. Gözaltıları desteklediklerini karşıt söylemleri kınadıklarını dile getiren Bilal Erim, “Son yapılan operasyonlarda gözaltına alınan siyasiler için, bazı siyasi liderler ve uzantılar yapılan operasyonu küçük görmek haksız bulmak ve dolaylı sahiplenmenin peşindeler. Onları kınıyoruz. PKK’lı Sırrı Süreyya ve diğerlerinin gözaltına alınmaları hakkında PKK veya HDP’ye destek amacı güden, talihsiz açıklamaları şehit aileleri ve gaziler olarak kabul etmiyoruz. PKK ve diğer yasa dışı oluşumlar terör örgütüdür. Uzantıları alçak, katil ve vatan hainidir. Teröre ve teröristlere karşı yapılan mücadelenin yanında, aynı safta olmayanlar, olamayanlar kanadınız bir gün kırılacaktır” dedi.