EMŞAV’dan 233. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) tarafından düzenlenen 233. anma programında şehitler yâd edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanlığı ve Samsun İl Başkanlığı’nın 233. anma programı vakıf hizmet binasında yapıldı. Programda Site Camisi İmam Hatibi Kemal Abdulkayyum Durmuş ve Elbir Mescidi İmam Hatibi Süleyman Özcan tarafından Kur’an-Kerim okundu, dua edildi. Okunan Kur’an-ı Kerim mayıs ayı şehitleri ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

Programda konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz, geride kalanların acılarını yürekten paylaşıyoruz. Emniyet teşkilatımıza başarı ve sağlık diliyoruz” dedi.

Programa Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Akar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, Samsun Kızılay Başkanı Ahmet Muştu, EMŞAV Malatya Şube Başkanı Sıddık Selçuk, Polis Emeklileri Derneği Şube Başkanı Mustafa Yaşar Koç, özel harekat polisleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.