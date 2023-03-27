EMŞAV’dan 231. anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 231’incisi yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, mart ayı şehitleri Avni Şener, Mehmet Ayan, Mehmet Muştalı, Nurettin Cinsoy, Halis Karaoğlu ve ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, 231. anma programına katılan herkese teşekkür etti.

Anma programına ayrıca, Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ertan Kartal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, EMŞAV Malatya Başkanı Şehit Babası Sıddık Selçuk, Samsun EMŞAV İl Başkanı Gazi Kenan Kaptan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Gazi Ahmet Diril, eski milli Güreşçi Mehmet Donbay, emniyet mensupları, EMŞAV gönüllüleri, Samsun Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Büro Amirliği görevlileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.