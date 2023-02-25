EMŞAV’dan 230’uncu anma programı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ay düzenlenen şehitleri anma programının bu ay 230’uncusu yapıldı.

İlkadım ilçesindeki vakıf binasında düzenlenen programda din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim, şubat ayı şehitleri Mustafa Zıvalı, Haluk Abdi Uğurtaş, Mehmet Erol, Zafer Demircan, Mehmet Erçin, Ekran Alışır, Kemal Karatay ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi.

230’uncu anma programının açılış konuşmasını gerçekleştiren EMSAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, “230. kez düzenlediğimiz şehitleri anma ve mevlit programında öncelikle depremde vefat eden 40 binden fazla kardeşimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileriz. Bugün burada bizlerle birlikte olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Mevlit programımıza katılan din görevlilerimiz ve misafirlerimizle birlikte 230. kez bu anma programını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.