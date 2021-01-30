EMŞAV’dan 205. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif’in 205’incisi yapıldı.

EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programın 18. yılında şehitler 205. kez anıldı. Program okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Hiç ara vermeden 18 yıldır yapılan bu anma programımıza destek veren emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Kur’an-ı Kerim okuyan Hafız Velican Kemik ve duayı yapan Irmak Camii İmam Hatibi Muhammet Özdemir ve şehit ağabeyi İmam-Hatip Hasan Keleş’ten de Allah razı olsun diyoruz. Şehit ailelerimiz gazilerimiz adına herkesten Allah razı olsun. Gönüllü hocalarımıza sağlık sıhhat güzellik diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz, Gazilerimize sağlık diliyoruz, şehit yakınlarımızın acılarını yürekten paylaşıyoruz" dedi.