banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İçişleri Bakanlığı, TESUD yönetimini görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, TESUD yönetimini görevden uzaklaştırdı
Muharrem İnce taburcu oldu
Muharrem İnce taburcu oldu
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
UBS, dolar kurunda yükseliş öngördü
Masaj salonuna fuhuş operasyonu
Masaj salonuna fuhuş operasyonu

EMŞAV’dan 1420 aileye gıda yardımı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) bu yıl hazırladığı Ramazan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

SAMSUN 20.04.2021, 12:53
1
EMŞAV’dan 1420 aileye gıda yardımı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) bu yıl hazırladığı Ramazan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

EMŞAV tarafından Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1420 paket Ramazan paketi hazırlandı. EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ise hayırsever kişilerin yardımıyla hazırlanan yardım kolilerinin Samsun’da dağıtılmaya başlandığı ifade ederek, "Genel Merkezimizle birlikte ilk defa bu sene bir çalışma yaptık. Ramazan ayı paylaşma ayı olduğu için hayırsever vatandaşlarımıza ulaştık. Hayırsever vatandaşlarımızın aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak üzere tüm Türkiye genelinde 1420 paket ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor. Samsun 70 paket hazırlandı. Bu iyilik ayındaki yardımların devamını talep ediyoruz. Hayırseverlerden Allah razı olsun diyoruz" dedi.
banner478
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu