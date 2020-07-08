Emniyetin ‘maske’ hassasiyeti
SAMSUN GENELİNDE MASKE ZORUNLULUĞUNUN UYGULANMASININ ARDINDAN, ÇARŞAMBA İLÇESİNDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜREREK, MASKESİZ DOLAŞMAYA MÜSAADE ETMİYOR.
Samsun genelinde maske zorunluluğunun uygulanmasının ardından, Çarşamba ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürerek, maskesiz dolaşmaya müsaade etmiyor.
Samsun genelinde zorunluluğun getirilmesinin ardından maske denetimleri yapılırken Çarşamba halkının çoğunluğu artık maskeyi benimsediğini kanıtladı. Tarihi Köprü’nün her iki yakasında denetimlerini sürdüren emniyet güçlerinin sıkı takibinde olan maskesiz kişiler cezadan kaçamadı. Aynı zamanda bilgilendirme yapan polis ekipleri maskesiz dolaşan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Normalleşme sürecinde olunsa da pandeminin daha geçmediğini, aslında bu süreçte daha dikkatli olunması gerektiğini belirten emniyet ekipleri ’maske, mesafe ve hijyen’ üçlüsünün önemine işaret etti.
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|32
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|32
|37
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|32
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|21
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|32
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|O
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|89
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|66
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|33
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|33
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|43
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|42
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|34
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|62
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