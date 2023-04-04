Emniyet Müdürü Özen’den ilçelerde denetim

Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Kavak ilçesine ziyaret etti. Özen, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ile ve görevli personeli denetleyerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Kavak’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezini ziyaret eden Müdür Özen, bölgenin güvenlik ve asayişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak personele mesleki konularda uyarılarda bulundu.