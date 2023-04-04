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Emniyet Müdürü Özen’den ilçelerde denetim
SAMSUN İL EMNİYET MÜDÜRÜ NİHAT ÖZEN, KAVAK İLÇESİNE ZİYARET ETTİ. ÖZEN, İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SEYFETTİN GÜVELİ İLE VE GÖREVLİ PERSONELİ DENETLEYEREK İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.
SAMSUN 04.04.2023, 14:38
Samsun İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Kavak ilçesine ziyaret etti. Özen, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ile ve görevli personeli denetleyerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Kavak’ta çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şehit Nurettin Cinsoy Polis Merkezini ziyaret eden Müdür Özen, bölgenin güvenlik ve asayişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak personele mesleki konularda uyarılarda bulundu.