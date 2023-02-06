Emekliye ayrılan polis memuruna veda yemeği

Samsun’un Bafra ilçesinde emekliye ayrılacak olan polis memuru Mustafa Doğan için veda yemeği düzenlendi.

33 yıllık meslek hayatını 20 gün sonra noktalayacak olan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görev yapan Mustafa Doğan’a mesai arkadaşları tarafından veda yemeği düzenlendi. Bafra Öğretmevi’nde düzenlenen yemeğe Bafra İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı, Yakakent İlçe Emniyet Amiri Murat Tan ve mesai arkadaşları katıldı. Emniyet teşkilatına verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çocuk Büro Amiri Nesibe Eda Başar, Doğan’a sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı dileyerek plaket takdim etti. Duygulu anlar yaşayan Doğan, "Severek yapmış olduğum mesleğimden emekli olup ayrılıyorum. Bugünde benim için düzenlenen veda yemeğinde beni yalnız bırakmayan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim" dedi.

Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program son buldu.