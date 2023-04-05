Emekli subaylar derneklerinin 39. kuruluş yılını kutladı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da emekli subaylar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği’nin (TESUD) 39. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TESUD üyeleri, derneklerinin 39. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda tören düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, TESUD Samsun Şubesi Başkanı Emekli Bnb. İsmail Cengiz Belli’nin konuşması ile devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin emekli personelleri olarak kamu yararına sivil toplum örgütü olarak faaliyet yürüttüklerini ifade eden Başkan Cengiz İsmail Belli, “Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen deprem, tüm milletimizi büyük üzüntü içerisinde bırakmış, yaraları sarmak için dört bir koldan destek ve çareler üretmeye yöneltmiştir. Bizler de dernek olarak elimizi taşın altına koyarak imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi komutanlarımız ve tüm üyelerimizle birlikte sürdürmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizde güvenilir ve saygın bir kurum olduğunu, bu saygınlığının devamını her platformda asıl ve onur üyelerimizle birlikte seslendirmeye devam etme kararlılığındayız” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.