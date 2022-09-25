Emekli polis okul bahçesinde kendini vurdu

Samsun’da 50 yaşındaki emekli polis okul bahçesinde tabancayla kendini vurdu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’ndeki tatilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce Samsun Emniyet Müdürlüğü Hassas Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken Ahmet Kaya (50) şark görevi için Van’a tayin oldu. Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken yılbaşında emekli olup memleketi Samsun’a yerleşen Ahmet Kaya girdiği bunalım sonucu evinin yakınındaki tadilatta olan Cumhuriyet Lisesi bahçesindeki sandalye otururken tabancayla kendini vurdu. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ahmet Kaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kaya’nın cesedini bulan okulda görevli bekçi durumu polise bildirdi. Kaya’nın cesedi savcının olay yerinde inlemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.