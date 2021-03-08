Emekli olan öğretmenlere teşekkür plaketi

Samsun’un Alaçam ilçesinde emekli olan 12 öğretmene Türk Eğitim-Sen Alaçam Şubesi tarafından teşekkür plaketi verildi.

Türk Eğitim-Sen Alaçam Şube Başkanı Ayhan Dodur ve yönetim kurulu üyeleri, emekli olma hakkını elde eden üyelerine açık alanda organize ettiği bir programla emekliye ayrılan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi verdi. Türk Eğitim-Sen Alaçam Şube Başkanı Ayhan Dodur, “Uzun yıllar Türk Eğitimine verdiğiniz özverili çalışmalarınızdan dolayı ve sendikamıza verdiğiniz güçten dolayı sizlere sendikam adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar yaptığınız hizmetlerde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi ve çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirme ve vatan, millet aşkını verdiğinizi çok iyi biliyorum. Emekli olan 12 üye arkadaşımıza emeklilik hayatlarında sağlık, sıhhat ve başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Dodur’un konuşmasının ardından, emekliye ayrılan Recep Yeşilyurt, Zeki Asan, Mustafa Şenel, Mehmet Tekin, Hasan Helvacı, İbrahim Bedir, Hüseyin Uyar, İbrahim Bayram, Emin Baş, Mehmet Oyar, Adil Durhat ve Aynur Tongal’a teşekkür plaketi verildi.