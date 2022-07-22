Elektrikli bisiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde yayaya çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü ve yaya yaralandı.

Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Şehit Mahmut Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan elektrikli bisiklet sürücüsü İ.C., yolun karşısına geçmeye çalışan yaya R.C.’ye çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.