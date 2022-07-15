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Elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

SAMSUN 15.07.2022, 12:48
Elektrikli bisiklet sürücüsü kaldırıma çarptı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kaldırıma çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçenin Kemalpaşa Mahallesi Ceylan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Şube Caddesinden Ceylan Sokağa dönüş yapan elektrikli bisiklet sürücüsü dengesini kaybederek kaldırma çarparak devrildi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüyü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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