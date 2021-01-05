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Elektrikli bisiklet devrildi: 1 yaralı
Samsun’un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
SAMSUN 05.01.2021, 18:44
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Samsun’un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Muhammed Açıcı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıdıka S. kullandığı elektrikli bisikletle dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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