Elektrik firması çalışanları kan verdi

Samsun’da elektrik firması çalışanları Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtışım A.Ş.(YEDAŞ) çalışanları, genel müdürlük otoparkında kurulan stantta kan verdi. Kampanyaya şirkete gelen vatandaşlar da katıldı. Sabah saat 09.30’da başlayan kampanya yoğun ilgi nedeniyle akşam saat 18.00’e kadar devam etti.

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde hizmet verdiklerini ve sadece enerji alanında değil sosyal alanda da her zaman sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Bizler sadece enerji alanında değil sosyal alanlarda da vatandaşın yanındayız. Amacımız dayanışmayla vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Biz de bu bölgeye hizmet verdiğimizden ötürü YEDAŞ olarak tüm çalışanlarımız ile birlikte Kızılay’a kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında destekte bulunuyoruz" dedi.

Çalışanların kan bağışında bulunmalarından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Genel Müdür Bora, "Kan bağışının tek kaynağı insandır. Asli görevimiz tüm tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak ama içerisinde bulunduğumuz topluma değer katmak gibi bir misyona da sahibiz” diye konuştu.

Samsun Türk Kızılay yetkilileri ise “Türkiye’de tedavi için kan ve kök hücre bekleyen pek çok hasta var. Toplumsal farkındalık bu konuda önemli. Kan acil ihtiyaçtır, gönüllü ve karşılık beklemeden, düzenli olarak bağışçısı sayısının artırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar ve düzenlediğimiz kampanyalar umut verici. YEDAŞ çalışanlarının kan ve kök hücre bağışında bulunmalarından dolayı YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve çalışanlara kampanyaya gösterdikleri destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.