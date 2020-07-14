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Elektrik akımına kapıldı, hayatını kaybetti
SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE 30 YAŞINDAKİ ZAFER Ş., TARLADA SULAMA YAPARKEN SU DİNAMOSUNUN ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK HAYATINI KAYBETTİ.
SAMSUN 14.07.2020, 20:56
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde 30 yaşındaki bir şahıs, tarlada sulama yaparken su dinamosunun elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Ş. (30) ikametindeki tarlada sulama yaptığı sırada su dinamosundaki elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Zafer Ş., Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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