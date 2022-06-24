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Ekmek fiyatları Samsun’da masaya yatırılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından Samsun’da yapılacak toplantıda ekmek fiyatları masaya yatırılacak.

SAMSUN 24.06.2022, 16:23
Ekmek fiyatları Samsun’da masaya yatırılacak

Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından Samsun’da yapılacak toplantıda ekmek fiyatları masaya yatırılacak.

Samsun’a oda başkanlarıyla toplantı için gelecek Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde uygulanması muhtemel ekmek fiyatlarını görüşecek. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından Türkiye’deki oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Mesleki Değerlendirme ve İstişare Toplantısı’nın Samsun’da yapılacağı ve Başkan Halil İbrahim Balcı’nın ülke genelinde uygulanması muhtemel ekmek fiyatlarına ilişkin açıklama yapacağı ifade edildi. Yarın 13.00’te Samsun’da bir otelde yapılacak toplantıda ayrıca buğday ile ilgili son gelişmeler, TMO uygulamaları ve sektörün içinde bulunduğu problemlerin de görüşüleceği belirtildi.

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