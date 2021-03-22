Eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyon hayat kalitesini düşürüyor

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, eklemlerde yaşanan kireçlenme veya deformasyonun hayat kalitesini düşürdüğünü, artroplasti yöntemi ile bu hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu söyledi.

Eklemde hareketliliğin azalması veya bütünüyle deformasyona uğraması nedeniyle eklemin işlevini yapamaz duruma gelmesinin birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Kubilay Ersin Türkmen, "Eklemler, vücut uzuvlarının hareket etmesine izin vermek amacıyla, iki kemiğin birleştiği ve bölgede sürtünmeyi minimuma indiren yapıdır. Yaşlanmayla birlikte, yada farklı sorunlarda bu eklemler artık eski kapasitesini kaybediyorlar ve hareket edemez duruma geliyorlar. Dolayısıyla eklemler hareket edemeyince insanlar hareket edemeyeceği için kilo almaya başlıyorlar. Kilo aldıkça eklemler daha da bozuluyor bunun için bizim bunları bu eklemleri değiştirmemiz gerekiyor. Biz bunu artroplasti dediğimiz yöntemle yani eklem protezi ile gerçekleştiriyoruz" dedi.

Artroplastinin kullanıldığı bölgeler hakkında bilgi veren Türkmen, "Artroplasti, eklemlerin kireçlenmeye ve deformasyona bağlı bozulduğu durumlarda uyguladığımız tedavi yöntemidir. Yürümemize bağlı eklem bölgelerimiz olan diz ve kalça bölgesinde oluşan bozukluklarda uygulanan yöntemdir. Halk arasında buna platin takılıyor deniliyor dizlere veya kalçaya diye söylenebilir madde olarak platin değil ama vücutta olduğu süre boyunca bunu kullanabilecek düzeyde tolere edebiliyor koyduğumuz bu implantı. Bu uygulamayı diz, kalça, omuz gibi eklemlerin bulunduğu bölgeler için yapıyoruz. Çünkü hareket etmemiz gerekiyor. Eğer hareket etmezsek depresyona gireriz, depresyona girince kilo alırız. Kilo aldıkça farklı sağlık sorunları çıkmaya başlar. Hayat kalitemiz düşer. Eklem sorunu her insanın başına gelebiliyor. Eklem ağrıları insanları gece uyutmaz gündüz işlerini yapmaya engel olur. Bu anlamda eklem sağlığı önemlidir. Mutlaka bu tür sağlık sorununu yaşayanlar bir uzman doktora görünmesi çok önemlidir" diyerek sözlerine son verdi.