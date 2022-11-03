‘Eğitimde Verimliliği Artırma Programı’nda rozetler dağıtıldı

Samsun’un Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Eğitimde Verimliliği Artırma Programı(EVAP)” sonunda 75 okula 183 rozet verildi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü EVAP Ödül Töreni, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde yapıldı. Törende konuşan Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, “Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onlar için her zaman daha iyi bir eğitim-öğretim ortamı oluşturma, sahip oldukları becerileri geliştirme çabası içindeyiz. Çalışmalarımız Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu’nun bilim, sanat, spor ve kültür vizyonunu doğrulayan bir anlayışla öğrencilerimizin bütünlüklü gelişimine katkı sunmaktadır. ‘Eğitimde Verimliliği Artırma Programı’ kapsamında Atakum ilçemizde yüzmeden basketbola, futsaldan voleybola, yazarlık derslerinden diksiyon eğitimine, zekâ oyunlarından robotik çalışmalara/bilimsel projelere, müzikten-sanattan girişimciliğe kadar daha birçok farklı alanda çalışmalarına imkan sağlamak, ‘kendine güvenen, çözüm odaklı, geleceğe umutla bakan sağlıklı, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz’. Çocuklarımızın bütüncül gelişimi için sabır, inanç ve kararlılıkla çaba harcayan meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

EVAP

EVAP çerçevesinde Atakum Halk Eğitimi Merkezi tarafından 147 kurs açıldı. Bu kurslara 567 öğretmen, 3 bin 885 öğrenci, 751 veli katıldı. 139 okulda uygulanan EVAP’a 3 bin 129 öğretmen, 33 bin 572 öğrenci ve 9 bin 132 veliye fayda sağladı. Program sonrasında 75 okula; 47 spor okulu rozeti, 52 kültür ve sanat okulu rozeti, 47 proje okulu rozeti, 37 sosyal sorumluluk okulu rozeti olmak üzere toplamda 183 rozet takdim edildi.

Ödül törenine ayrıca; İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, İlçe Emniyet Müdürü Harun Kökduman, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Akar, İlçe Tapu Müdürü Çelebi Gülhan, İlçe Nüfus Müdürü Hakkı Kurucuoğlu, protokol üyeleri, okul yöneticileri ve EVAP okul ekip lideri öğretmenler olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.