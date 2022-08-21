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Eğitim pistinde çocuklar trafik kurallarını öğrendi

Samsun’un İlkadım ilçesinde Türkiye’nin sayılı trafik eğitim parkurları arasında yer alan İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pistinde çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

SAMSUN 21.08.2022, 14:15
Eğitim pistinde çocuklar trafik kurallarını öğrendi

Samsun’un İlkadım ilçesinde Türkiye’nin sayılı trafik eğitim parkurları arasında yer alan İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pistinde çocuklar eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

İlkokul ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere trafik bilincini eğlenerek öğretmeyi amaçlayan eğitimde İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İhsan Kalkavan Trafik Eğitim Pistinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar Trafik eğitim pistinde, görevliler eşliğinde akülü arabalarla trafik işaretlerine ve kurallarına uygun bir şekilde sürüş yaparak eğitimlerini başarı ile yerine getirdiler.

Çocukları performanslarından dolayı kutlayan Başkan Demirtaş, “Ulaşım Müdürlüğümüz çocuklarımıza trafik güvenliğini aşılamak, trafik işaretleri ve trafik kurallarını en iyi şekilde öğretmek amacıyla okullarımıza böyle bir etkinlik düzenliyor. İlçelerimizde trafik bilincini artırmak için Gezici olan Mobil Trafik Parkurumuz belirlenen gün ve program dahilinde geleceğin sürücülerine trafik eğitimi veriyor. Bu gün burada içinde bulunduğumuz dev tesisimizde çocuklarımıza eğitim veriyoruz, ama bu çocuklarımızdan da bir talebimiz var. Burada öğrendiklerini ailelerine de aktarmalarını ve onları uyarmalarını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu yönde bir çalışma yürüteceğiz. Bu projeyi hayata geçirerek ilçeye önemli bir hizmeti kazandırmış olduk. Trafik kurallarına uyarak kazaları ve beraberindeki can kayıplarını en aza indirelim” diye konuştu.

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